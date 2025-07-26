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23:22, 26 июля 2025Бывший СССР

ВКС ликвидировали пункты дислокации ВСУ в двух регионах

ВКС ликвидировали пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 ликвидировали пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны, передает РИА Новости.

Уточняется, что в результате авиаудара ПВД противника поражены — это подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее стало известно, что ВКС России нанесли серию авиационных ударов высокоточными средствами поражения по укрепрайону одного из подразделений ВСУ у Попова Яра в ДНР.

До этого у Купянска в Харьковской области ВКС России уничтожили переправу через реку Оскол, которую использовали ВСУ. Удар попал на видео.

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