ВКС ликвидировали пункты дислокации ВСУ в двух регионах

ВКС ликвидировали пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 ликвидировали пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны, передает РИА Новости.

Уточняется, что в результате авиаудара ПВД противника поражены — это подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее стало известно, что ВКС России нанесли серию авиационных ударов высокоточными средствами поражения по укрепрайону одного из подразделений ВСУ у Попова Яра в ДНР.

До этого у Купянска в Харьковской области ВКС России уничтожили переправу через реку Оскол, которую использовали ВСУ. Удар попал на видео.