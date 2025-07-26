Влияние сбоя в работе Starlink на ВСУ оценили

Reuters: ВСУ отменяли операции из-за сбоя в работе Starlink

ВСУ, которые зависят от терминалов спутниковой связи Starlink, отменили ряд операций из-за сбоя в работе системы. Влияние отключения связи на киевские войска оценили в публикации Reuters.

Отмечается, что ВСУ зависят от тысяч терминалов Starlink, которые используют для управления беспилотниками.

«Командир украинского беспилотника, пожелавший остаться неназванным, чтобы обсудить деликатные вопросы, сообщил агентству Reuters, что его подразделению пришлось отложить несколько боевых операций из-за перебоев в работе [Starlink]», — говорится в материале.

Основатель украинской системы централизованной передачи данных с дронов Александр Дмитриев подчеркнул, что сбой вскрыл уязвимость облачных сервисов. По его словам, отключение интернета может лишить войска возможности вести боевые действия.

В публикации напомнили, что к апрелю 2025 года Киев получил более 50 тысяч терминалов Starlink.

Ранее в июле канал «Военная хроника» писал, что инцидент с системой Starlink продемонстрировал зависимость от частной инфраструктуры. Автор подчеркнул, что в течение четырех часов фронт с украинской стороны оказался частично ослеплен и оглушен.