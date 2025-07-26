Влияние ситуации с НАБУ на переговоры Москвы и Киева оценили

Unherd: Москва не будет сотрудничать с Зеленским из-за ситуации с НАБУ

Москва может отказаться от контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за ситуации с Национальным антикоррупционным бюро страны (НАБУ). Влияние ситуации с антикоррупционным органом на переговоры оценили в публикации Unherd.

«Теперь Москва может вообще отказаться от сотрудничества с Зеленским, будучи неуверенной в том, что любое соглашение, достигнутое с непопулярным украинским политиком, будет соблюдаться им», — пишет автор.

По его словам, Зеленский поставил под угрозу свою легитимность, пытаясь укрепить политическую власть.

Ранее в июле посол Великобритании в России в отставке Иан Прауд предположил, что Зеленский решился на переговоры с Россией, чтобы получить одобрение Запада. По его мнению, встречи президента России Владимира Путина с Зеленским не будет, пока ключевые вопросы Москвы не будут решены.