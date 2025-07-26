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23:52, 26 июля 2025Россия

Водитель и пациентка скорой пострадали от удара БПЛА ВСУ

Водитель и пациентка скорой пострадали от удара БПЛА ВСУ в Запорожской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Водитель и пациентка скорой пострадали от удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

Уточняется, что медики ехали с вызова в селе Скельки, когда их атаковал дрон. Пострадавшим оказали помощь.

Ранее стало известно, что ВКС России нанесли серию авиационных ударов высокоточными средствами поражения по укрепрайону одного из подразделений ВСУ у Попова Яра в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого у Купянска в Харьковской области ВКС России уничтожили переправу через реку Оскол, которую использовали ВСУ. Удар попал на видео.

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