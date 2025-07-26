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02:07, 26 июля 2025Бывший СССР

Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России в Сумской области

Марочко: ВС России почти полностью контролируют Юнаковку Сумской области
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Российская армия почти полностью контролирует Юнаковку Сумской области. О продвижении Вооруженных сил (ВС) России в регионе рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Сейчас украинские боевики находятся лишь на южных окраинах данного населенного пункта. У них там есть довольно-таки серьезные фортификационные сооружения, что пока позволяет им сдерживать продвижение наших войск», — сказал он.

По его словам, сейчас центр Юнаковки представляет из себя серую зону. В целом ситуацию в населенном пункте Марочко охарактеризовал как «стабильно напряженную».

Ранее Марочко рассказал о вклинивании ВС РФ в украинскую оборону в Сумской области. «Максимальное продвижение составило порядка 14 километров — это как раз район Юнаковки», — сообщил он.

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