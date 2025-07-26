ВСУ атаковали скорую помощь в Запорожской области

Балицкий: БПЛА ВСУ атаковали скорую в селе Скельки

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автомобиль скорой помощи в селе Скельки. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — написал Балицкий.

Ранее ВСУ ударили по автомобилю скорой помощи в Харьковской области. В результате водитель машины получил ранение верхних и нижних конечностей.