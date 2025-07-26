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12:37, 26 июля 2025Россия

Жилец рухнувшего в Саратове дома рассказал о первых минутах после взрыва

Очевидец из Саратова рассказал, что перед обрушением дома был сильный взрыв
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

Жилец рухнувшего в Саратове дома Владимир Казачков рассказал, что перед обрушением подъезда был слышен сильный взрыв. Об этом он сообщил «Известиям».

В этот момент мужчина находился в квартире и собирался выйти в магазин. Когда дом начало трясти и посыпались обломки, он встал в дверной проем. Сразу после этого жилец выбежал на улицу и уже там понял, что часть подъезда обрушилась.

Первой Казачков увидел соседку. Она стала просить помочь вытащить из-под завалов сына, однако рухнувшие плиты не позволили это сделать.

Сообщается, что спасатели разобрали половину завалов, под ними еще могут оставаться люди. Предположительно, на устранение последствий уйдет день и ночь с субботы на воскресенье.

Взрыв в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел утром 25 июля. В результате ЧП обрушились несколько этажей здания. Число жертв выросло до семи.

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