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07:51, 27 июля 2025Россия

Беспилотник сбили еще в одном российском регионе

Губернатор Ведерников: Средства ПВО сбили БПЛА в Псковской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Псковской области. Об этом сообщил глава российского региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В Невельском МО Псковской области сбит один БПЛА противника. Оперативные службы работают на месте падения обломков. Введен режим беспилотной опасности, возможны перебои в работе связи», — написал губернатор Псковской области.

Глава региона призвал местных жителей оперативно сообщать о пролетающих дронах по телефону «112».

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО в период с 21:50 мск 26 июля до 5:20 мск 27 июля сбили 99 БПЛА в ряде российских регионов.

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