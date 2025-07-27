Беспилотник сбили еще в одном российском регионе

Губернатор Ведерников: Средства ПВО сбили БПЛА в Псковской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Псковской области. Об этом сообщил глава российского региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В Невельском МО Псковской области сбит один БПЛА противника. Оперативные службы работают на месте падения обломков. Введен режим беспилотной опасности, возможны перебои в работе связи», — написал губернатор Псковской области.

Глава региона призвал местных жителей оперативно сообщать о пролетающих дронах по телефону «112».

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО в период с 21:50 мск 26 июля до 5:20 мск 27 июля сбили 99 БПЛА в ряде российских регионов.