«РВ»: Боец ВСУ расстрелял командира и сдался в плен ВС России

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял командира и сдался в плен Российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Уточняется, что мужчина был насильно мобилизован. По пути на работу его поймали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), после чего оформили и отправили сначала на учебный полигон, а потом в часть.

«Вернувшись на вторую линию к своему подразделению, он вступил в конфликт с командиром группы, ответственным за ротацию. Ссора переросла в стрельбу, в результате которой военнослужащий открыл огонь по командиру и его приближенным», — сообщили военкоры.

После этого боец сдался представителям Вооруженных сил (ВС) России. Украинский военнослужащий отметил, что не жалеет о своем поступке.

Ранее военблогер Борис Рожин сообщил, что бойцы ВСУ расстреляли своих сослуживцев на покровском направлении.