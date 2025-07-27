Два украинских БПЛА сбили в российском регионе

Губернатор Анохин: Средства ПВО сбили 2 БПЛА в Смоленской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Смоленской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«В Смоленской области опасность БПЛА. Силы ПВО Министерства обороны России ведут отражение воздушной атаки ВСУ. На текущий момент сбито два беспилотника», — написал губернатор Смоленской области.

Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие и не снимать работу ПВО. При обнаружении обломков БПЛА смолянам стоит не подходить близко к месту падения и позвонить по номеру «112», напомнил глава региона.

Ранее средства ПВО сбили БПЛА в Волгоградской области. В результате падения обломков была повреждена контактная сеть железной дороги.