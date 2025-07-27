Губернатор рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи дронов девять населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В селе Маломихайловка в Шебекинском округе удар дрона повредил навес частного дома, а в селе Новая Таволжанка в результате обстрела в двух частных домах оказалась пробита кровля, выбиты окна и посечены фасады, а также была повреждена газовая труба. В селе Нежеголь атака беспилотника привела к возгоранию кабины грузовика.

Кроме того, атакам дронов подверглись хутор Бабка Валуйского округа, поселок Уразово, село Двулучное, Байцуры Борисовского района, Смородино Грайворонского округа и Новостроевка-Первая.

Ранее Гладков сообщил, что во время атаки украинских войск на Белгородскую область была ранена женщина. Инцидент произошел в результате атаки дрона на частный дом в селе Двулучное.