Президент Франции Макрон заявил, что намерен усилить давление на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен усилить давление на Россию. О планах в отношении Москвы он высказался в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Мы продолжим увеличивать помощь Украине и усилим давление на Россию. Россия наконец должна согласиться на прекращение огня, которое при посредничестве европейских стран откроет путь к переговорам о прочном и долгосрочном мире», — написал Макрон в посте.

Макрон считает, что, несмотря на вооруженный конфликт, Украина остается страной с динамично развивающейся демократией, что еще сильнее сближает ее с Европой.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления Рэй МакГоверн назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера безмозглыми из-за их русофобии. При этом европейские политики не знают, что будут делать дальше, подчеркнул экс-аналитик.