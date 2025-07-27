Мать известного российского рэпера стала послушницей в монастыре

Мать рэпера Face стала послушницей в Благовещенском монастыре

Мать популярного российского рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин; внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) стала послушницей в Благовещенском монастыре в Стерлитамаке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина вышла из психиатрической больницы, пошла в храм и стала сестрой-послушницей. Она безвозмездно занимается росписью и реставрацией икон, изучает Псалтирь, читает Евангелие и Библию. Однако здоровье матери рэпера ухудшилось.

Известно, что Face уехал из России сначала в Японию, а теперь живет во Франции вместе с блогершей Марьяной Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова). Ранее в отношении рэпера возбудили уголовное дело по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»).