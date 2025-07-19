Уехавший из России рэпер Face оставил долги более чем на 100 тысяч рублей

Уехавший из России рэпер Face оставил долги на 127 тысяч рублей

Популярный российский рэпер Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, оставил неоплаченные долги по штрафам на сумму свыше 127 тысяч рублей. Об сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Дремин имеет задолженность в размере более 127 тысяч рублей. Преимущественно речь идет о неоплаченных штрафах и исполнительных сборах по ним», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в отношении рэпера Face возбудили уголовное дело по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»). Исполнитель не маркировал свои публикации в соответствии с законодательством после признания иноагентом.