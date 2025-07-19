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09:30, 19 июля 2025Силовые структуры

Уехавший из России рэпер Face оставил долги более чем на 100 тысяч рублей

Уехавший из России рэпер Face оставил долги на 127 тысяч рублей
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Наталья Чернохатова / URA.RU / ТАСС

Популярный российский рэпер Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, оставил неоплаченные долги по штрафам на сумму свыше 127 тысяч рублей. Об сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Дремин имеет задолженность в размере более 127 тысяч рублей. Преимущественно речь идет о неоплаченных штрафах и исполнительных сборах по ним», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в отношении рэпера Face возбудили уголовное дело по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»). Исполнитель не маркировал свои публикации в соответствии с законодательством после признания иноагентом.

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