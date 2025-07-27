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20:38, 27 июля 2025Россия

Мужчина стал жертвой атаки дронов на Ленинградскую область

Дрозденко: Из-за атаки БПЛА на Ленинградскую область не выжил мужчина
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В результате атаки украинских дронов на Ленинградскую область трое человек пострадали и один не выжил, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Над Ленобластью сегодня отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, сбит 51 дрон», — заявил Дрозденко.

В результате чрезвычайного происшествия есть пострадавшие. По его словам, при пожаре, возникшем из-за падения обломков беспилотника, один мужчина не выжил. Женщина и еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков.

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27 июля над Ленинградской областью было сбито больше десяти беспилотников. По словам Дрозденко, падение обломков одного из БПЛА привело к пожару в частном секторе в Ломоносовском районе, он уже локализован.

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