Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:10, 27 июля 2025Россия

Над Ленобластью сбили больше десяти беспилотников

Дрозденко: Над Ленинградской областью 27 июля сбили больше 10 беспилотников
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Ленинградской областью утром в воскресенье, 27 июля, сбили больше десяти беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, отражение атаки дронов продолжается. Падение обломков одного из БПЛА привело к пожару в частном секторе в Ломоносовском районе, он уже локализован. Кроме того, падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении.

Shot отмечает, что жители Ленобласти сообщают о звуках взрывов в небе над регионом — в частности, их слышали во Всеволожском районе.

Ранее в воскресенье ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в петербургском аэропорту Пулково. Там уже задерживаются более 100 рейсов на прилет и вылет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России захотели сократить часы продажи алкоголя

    В турецком отеле мальчику из России разрезало кожу и мышцы до кости

    Россиянка описала отдых в Египте фразой «не летите, если вы не готовы смириться с этим»

    Путин поздравил главу Киргизии с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе

    В Венгрии назвали препятствия для мирных инициатив Трампа по Украине

    Песков прокомментировал награждение осужденного бывшего генерала Попова орденами

    Миранчук спас команду от поражения в матче MLS

    Раскрыта причина отмены главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

    Над Ленобластью сбили больше десяти беспилотников

    США и ЕС провели переговоры по пошлинам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости