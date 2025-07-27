Над Ленобластью сбили больше десяти беспилотников

Дрозденко: Над Ленинградской областью 27 июля сбили больше 10 беспилотников

Над Ленинградской областью утром в воскресенье, 27 июля, сбили больше десяти беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, отражение атаки дронов продолжается. Падение обломков одного из БПЛА привело к пожару в частном секторе в Ломоносовском районе, он уже локализован. Кроме того, падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении.

Shot отмечает, что жители Ленобласти сообщают о звуках взрывов в небе над регионом — в частности, их слышали во Всеволожском районе.

Ранее в воскресенье ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в петербургском аэропорту Пулково. Там уже задерживаются более 100 рейсов на прилет и вылет.

