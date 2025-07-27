В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в Смоленской области.
Средства противовоздушной обороны в период с 21:50 26 июля до 5:20 27 июля сбили 99 беспилотных летательных аппаратов.