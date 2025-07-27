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07:44, 27 июля 2025Путешествия

В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в Пулково
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в Смоленской области.

Средства противовоздушной обороны в период с 21:50 26 июля до 5:20 27 июля сбили 99 беспилотных летательных аппаратов.

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