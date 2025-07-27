На турецкий регион обрушилась небывалая для всей Европы жара

В Турции 26 июля была зафиксирована рекордная для Европы 50-градусная жара

В Турции в пятницу, 26 июля, была зафиксирована более чем 50-градусная температура, ставшая рекордной для Европы. О том, что на один из регионов зарубежной страны обрушилась небывалая для этой части света жара, со ссылкой на данные Государственной метеорологической службы Турции сообщило издание Turkiye Today.

Речь идет о юго-восточной провинции Ширнак, расположенной в европейской части страны. В пятницу столбики термометров там показали 50,5 градуса Цельсия, что на 1,7 градуса выше предыдущего рекорда, установленного летом 2021 года на Сицилии. Уточняется, что следовавший перед ним наивысший показатель в 48 градусов, зафиксированный в Афинах, держался 44 года — с 1977-го.

Турецкие метеорологи отметили, что в минувший день температура более плюс 40 градусов наблюдалась в 31 провинции страны. Они уточнили, что по всей стране температура на 6-12 градусов превышает среднесезонные значения. Причиной аномалии стало глобальное изменение климата.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жителям столичного региона аномально холодный август на фоне смещения климатических поясов.