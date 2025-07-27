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02:43, 27 июля 2025Бывший СССР

Омбудсмен рассказала о жертвах атак ВСУ среди детей с 2014 года

Омбудсмен ЛНР Швенк: Из-за атак ВСУ с 2014 года погибли 70 детей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) Луганской народной республики начиная с 2014 года погибли 70 детей. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк, ее слова приводит РИА Новости.

«70 детей погибли и 249 получили ранения», — ответила омбудсмен на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали село Константиновка в Запорожской области, пострадали три человека. Глава региона Евгений Балицкий уточнил, что среди пострадавших — двое детей, состояние одного из них оценивалось как тяжелое.

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