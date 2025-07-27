Пассажиров первого прямого рейса из Москвы в Пхеньян посчитали

В Шереметьево открылась регистрация на первый прямой авиарейс в Пхеньян

В аэропорту Шереметьево открылась регистрация на первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян. Пассажиров рейса посчитали РИА Новости.

«У стоек регистрации сразу выстроилась очередь, в основном из граждан КНДР. Все они смущались вниманию журналистов и отказывались общаться», — говорится в публикации.

Российский гражданин в беседе с журналистами рассказал, что направляется в столицу республики из-за рабочей командировки.

Прямое авиасообщение между Россией и КНДР возобновили в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян можно только в рамках экскурсионного тура.

