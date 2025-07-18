Северная Корея приостановила доступ иностранцев на недавно открывшийся пляжный курорт на восточном побережье. Незадолго до этого глава МИД России Сергей Лавров провел там встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном и пообещал помочь увеличить туристический поток.
Национальное управление по туризму Северной Кореи сообщило, что прибрежная туристическая зона Вонсан-Кальма, которая начала работать в этом месяце, временно не принимает иностранных гостей, не вдаваясь при этом в подробности. Некоторые аналитики говорят, что проект еще предстоит доработать. «Курорт, безусловно, открыт, но еще не достроен. Одно из самых больших зданий, отель рядом с отелем Kalmaegi, похоже, не используется. Рядом малолюдно, а бассейн на крыше еще не заполнен водой», — уточняет программа 38 North в Центре Стимсона со ссылкой на спутниковые снимки.
Пляжный курорт — один из любимых проектов северокорейского лидера. У Ким Чен Ына есть частный особняк на побережье, и во время строительства объектов он часто посещал стройплощадку, чтобы наблюдать за ходом реализации проекта, который включает в себя около 7000 номеров в роскошных отелях и частных виллах, открытый аквапарк и аэропорт
Россия пообещала способствовать увеличению турпотока в КНДР
По словам Лаврова во время встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане, Россия поспособствует подготовке необходимых условий для заданной цели. Например, наладит авиасообщение с прибрежным городом-курортом. «Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда все больше и больше», — сказал министр.
Прямое авиасообщение между Россией и КНДР возобновили в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян можно только в рамках экскурсионного тура. Как сообщалось, билет на прямой рейс из Москвы в Пхеньян может стоить от 60-70 тысяч рублей. При этом в сервисе бронирования «Туту» уточнили, что стоимость перелета с пересадками для россиян может быть дешевле — от 40 тысяч. В то же время спрос на путешествия в КНДР все равно остается невысоким.
Трамп хвалил северокорейские пляжи
Президент США Дональд Трамп обнародовал план развития прибрежной недвижимости в обмен на обещание Северной Кореи провести денуклеаризацию во время своего первого саммита с Ким Чен Ыном в 2018 году.
«У них отличные пляжи, — поделился глава Белого дома. — Вы видите это всякий раз, когда они стреляют из своих пушек в океан, верно? Я сказал: "Парень, посмотри, какой вид из окна. Разве из этого не получилась бы отличная квартира?"»
Однако дипломатия Трампа с КНДР в сфере недвижимости принесла мало результатов, отмечает Bloomberg. Лидеры двух стран трижды встречались лично, но Северная Корея не замедлила разработку своей ядерной программы.
Вонсан-Кальма — город площадью 2,5 квадратных километра, который простирается вдоль пятикилометрового пляжа. Изначально строительство планировали завершить еще в 2020 году, но этому помешала пандемия. Крупнейший туристический кластер страны находится на восточном побережье страны примерно в 160 километрах от Пхеньяна.