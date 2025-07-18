Иностранцев перестали пускать на элитный курорт в Северной Корее после визита Лаврова. В чем причина?

Bloomberg: В КНДР не пускают иностранцев на курорт Вонсан после визита Лаврова

Северная Корея приостановила доступ иностранцев на недавно открывшийся пляжный курорт на восточном побережье. Незадолго до этого глава МИД России Сергей Лавров провел там встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном и пообещал помочь увеличить туристический поток.

Национальное управление по туризму Северной Кореи сообщило, что прибрежная туристическая зона Вонсан-Кальма, которая начала работать в этом месяце, временно не принимает иностранных гостей, не вдаваясь при этом в подробности. Некоторые аналитики говорят, что проект еще предстоит доработать. «Курорт, безусловно, открыт, но еще не достроен. Одно из самых больших зданий, отель рядом с отелем Kalmaegi, похоже, не используется. Рядом малолюдно, а бассейн на крыше еще не заполнен водой», — уточняет программа 38 North в Центре Стимсона со ссылкой на спутниковые снимки.

Пляжный курорт — один из любимых проектов северокорейского лидера. У Ким Чен Ына есть частный особняк на побережье, и во время строительства объектов он часто посещал стройплощадку, чтобы наблюдать за ходом реализации проекта, который включает в себя около 7000 номеров в роскошных отелях и частных виллах, открытый аквапарк и аэропорт

Вид на Вонсан-Кальма Фото: KCNA via Reuters

Россия пообещала способствовать увеличению турпотока в КНДР

По словам Лаврова во время встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане, Россия поспособствует подготовке необходимых условий для заданной цели. Например, наладит авиасообщение с прибрежным городом-курортом. «Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда все больше и больше», — сказал министр.

Прямое авиасообщение между Россией и КНДР возобновили в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян можно только в рамках экскурсионного тура. Как сообщалось, билет на прямой рейс из Москвы в Пхеньян может стоить от 60-70 тысяч рублей. При этом в сервисе бронирования «Туту» уточнили, что стоимость перелета с пересадками для россиян может быть дешевле — от 40 тысяч. В то же время спрос на путешествия в КНДР все равно остается невысоким.

Трамп хвалил северокорейские пляжи

Президент США Дональд Трамп обнародовал план развития прибрежной недвижимости в обмен на обещание Северной Кореи провести денуклеаризацию во время своего первого саммита с Ким Чен Ыном в 2018 году.

«У них отличные пляжи, — поделился глава Белого дома. — Вы видите это всякий раз, когда они стреляют из своих пушек в океан, верно? Я сказал: "Парень, посмотри, какой вид из окна. Разве из этого не получилась бы отличная квартира?"»

Однако дипломатия Трампа с КНДР в сфере недвижимости принесла мало результатов, отмечает Bloomberg. Лидеры двух стран трижды встречались лично, но Северная Корея не замедлила разработку своей ядерной программы.

Вонсан-Кальма — город площадью 2,5 квадратных километра, который простирается вдоль пятикилометрового пляжа. Изначально строительство планировали завершить еще в 2020 году, но этому помешала пандемия. Крупнейший туристический кластер страны находится на восточном побережье страны примерно в 160 километрах от Пхеньяна.