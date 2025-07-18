Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:04, 18 июля 2025Мир

Северная Корея запретила иностранцам посещать пляжные курорты после визита Лаврова

Bloomberg: КНДР запретила иностранцам посещать курорты после визита Лаврова
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Национальное управление по туризму Северной Кореи временно запретило иностранным гражданам посещать прибрежную туристическую зону Вонсан-Кальма после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова на курорт. Об этом сообщает Bloomberg.

Лавров посетил северокорейский курортный город во время недавней поездки в КНДР, в ходе которой встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. Как отмечает агентство, пока не ясно, почему Северная Корея решила ограничить доступ иностранцев в курортную зону, но некоторые аналитики говорят, что над проектом еще предстоит поработать.

«Курорт, безусловно, открыт, но он еще не достроен. Одно из самых больших зданий курорта, отель рядом с отелем Kalmaegi, похоже, не используется. Рядом малолюдно, а бассейн на крыше еще не заполнен водой», — сообщает программа 38 North в Центре Стимсона со ссылкой на спутниковые снимки.

Ранее Лавров встретился с Ким Чен Ыном на его роскошной яхте, пришвартованной в акватории недавно открытого курорта в городе Вонсан. На встрече глава российского МИД передал северокорейскому лидеру «самые горячие приветы» от президента России Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС согласовал 18-й пакет антироссийских санкций

    В России в 20 раз выросли штрафы для автомобилистов за одно нарушение

    Бывший повар пришел в российский бар с ружьем

    Ольга Серябкина в микрошортах опубликовала фото в откровенном позе

    В Грузии рассказали о новых попытках вмешательства Запада

    Жители подмосковной деревни рассказали о гибнущих из-за вырубки леса животных

    Россиянам отменили рейс в Турцию после 10 часов ожидания

    Россияне раскрыли способы борьбы с импульсивными тратами

    Российский снайпер уничтожил за боевой выход более 30 «Баб-Яг»

    ВС России изменили тактику применения тяжелых огнеметных систем в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости