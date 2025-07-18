Северная Корея запретила иностранцам посещать пляжные курорты после визита Лаврова

Bloomberg: КНДР запретила иностранцам посещать курорты после визита Лаврова

Национальное управление по туризму Северной Кореи временно запретило иностранным гражданам посещать прибрежную туристическую зону Вонсан-Кальма после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова на курорт. Об этом сообщает Bloomberg.

Лавров посетил северокорейский курортный город во время недавней поездки в КНДР, в ходе которой встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. Как отмечает агентство, пока не ясно, почему Северная Корея решила ограничить доступ иностранцев в курортную зону, но некоторые аналитики говорят, что над проектом еще предстоит поработать.

«Курорт, безусловно, открыт, но он еще не достроен. Одно из самых больших зданий курорта, отель рядом с отелем Kalmaegi, похоже, не используется. Рядом малолюдно, а бассейн на крыше еще не заполнен водой», — сообщает программа 38 North в Центре Стимсона со ссылкой на спутниковые снимки.

Ранее Лавров встретился с Ким Чен Ыном на его роскошной яхте, пришвартованной в акватории недавно открытого курорта в городе Вонсан. На встрече глава российского МИД передал северокорейскому лидеру «самые горячие приветы» от президента России Владимира Путина.