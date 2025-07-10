Еще недавно лето в мире миллиардеров ассоциировалось с глянцевым блеском Лазурного побережья, вереницами яхт у берегов Монако и умопомрачительными вечеринками на Миконосе. Но времена и вкусы меняются. Сегодня те, кто не считает денег, все чаще бегут от вспышек камер и толп туристов — туда, где тихая роскошь заменила показной гламур. Вместо Сен-Тропе — утреннее купание у собственного острова; вместо пентхауса с видом на казино Монте-Карло — вилла, затерянная среди португальских дюн. Богатейшие люди мира переосмыслили отдых: теперь на первый план вышли приватность и покой. Что собой представляют новые любимые курорты миллиардеров, кто там отдыхает и сколько это стоит — разбиралась «Лента.ру».

Почему Миконос, Сен-Тропе и Мальдивы приобрели дурную славу у богачей?

Буквально десятилетие назад символами элитного отдыха были курорты вроде Монте-Карло, Капри, Мальдив и Сен-Тропе. Лазурный Берег Франции летом пестрел миллионерами, а греческие острова превратились в царство безудержной роскоши. Однако со временем эта демонстративность стала претить самым состоятельным путешественникам. Курорты переполнились блогерами и любопытными зеваками и лишились прежней эксклюзивности. Кроме того, они больше не идут в ногу с набирающим обороты трендом quiet luxury, который приравнял показное богатство к безвкусице.

Побережье Сен-Тропе Фото: litchi cyril photographe / Shutterstock / Fotodom

Теперь по-настоящему богатые люди стараются избегать раскрученных мест. Эффект популярного сериала «Белый лотос» тому пример: после выхода его второго сезона, снятого на Сицилии, настоящая элита демонстративно игнорирует ставший модным итальянский курорт. Хотя еще недавно он был крайне популярен у владельцев бизнес-джетов и суперъяхт.

Даже с Миконосом массовый туризм сыграл злую шутку. Нелегальная застройка, огромное количество отдыхающих и не справляющаяся с этим инфраструктура отвратили от греческого острова большую часть путешественников. В итоге в 2025 году число бронирований паромов на Миконосе упало на 33 процента, а местным отелям в разгар сезона пришлось снижать цены на 45 процентов.

Даже несмотря на то, что Миконос по-прежнему остается очень дорогим для отдыха, миллиардерам он перестал быть интересен и обрел дурную славу

То же самое произошло с Сен-Тропе, который стал синонимом моветона, и Мальдивами, которые больше не считаются недоступными из-за запущенных туда чартеров и горящих туров. Но какой отдых теперь интересует зажиточных путешественников?

Миллиардеров потянуло на край света и в глухие деревни

Один из главных трендов у богачей — искать уединения на краю света. Поэтому востребованными стали частные острова. На Сейшельском архипелаге, к примеру, мультимиллионеры арендуют целые острова, на которых обитают только морские черепахи, — чтобы неделю ходить босиком по белому пляжу и делить его только с членами семьи.

Идеальным примером отдыха в стиле «тихая роскошь» является отпуск на острове Зильт в Германии

Еще в 1960-х он стал трендом у немецкой элиты: легендарный плейбой Гюнтер Сакс привозил сюда звезд (включая свою тогдашнюю жену Брижит Бардо), открывал первый нудистский пляж в стране и устраивал вечеринки. Сегодня Зильт не так раскручен, как Миконос или Ибица, и этим ценен. Поэтому сюда до сих пор съезжаются знаменитости. Среди завсегдатаев острова — немецкие предприниматели, арабские шейхи, звезды шоу-бизнеса. При этом никаких шумных клубов или папарацци здесь нет.

Другой неожиданный хит летнего отдыха у богачей — Трансильвания, Румыния. Лондонская элита наперебой обсуждает местные ретриты и называют локацию последним спрятанным оазисом Европы. Казалось бы, регион, известный по легенде о Дракуле, мало подходит для luxury туризма. Но как раз его первозданная природа и сельская самобытность привлекли взыскательную публику.

Например, здесь замечены король Великобритании Чарльз III и американский магнат Илон Маск. Первый настолько полюбил Трансильванию, что приобрел там десяток старинных усадеб. Второй же арендовал средневековый замок под частную вечеринку на Хеллоуин и устроил для друзей вампирский бал в духе Дракулы.

Остров Пантеллерия в Италии, который также облюбовали богачи, стремящиеся к тихой роскоши Фото: bdomanska / / Shutterstock / Fotodom

Еще одно новое любимое место мировой элиты — крохотный городок Портохелион на греческом Пелопоннесе. Еще с 1980-х здесь начали селиться богатейшие греки и судовладельцы, а в последние двадцать лет в Портохелионе хлынула настоящая аристократия, главные требования которой — безопасность, приватность и роскошь. Например, король Нидерландов Виллем-Александр много лет проводит отпуск на собственной вилле у местного берега. А швейцарский инвестор Нил Раймер (сооснователь Index Ventures) урвал на аукционе легендарную виллу греческого издателя Ставроса Психариса за 11,75 миллиона евро, перебив ставки двух греческих магнатов.

Подобных примеров становится все больше. Так, миллиардеры добрались до пустыни Атакамы в Чили — чтобы почувствовать, будто они живут на Марсе, и ночами любоваться самыми яркими звездами на планете. В атоллах Полинезии зажиточные путешественники ныряют с аквалангом на нетронутых рифах, куда не ступала нога массового туриста. Вместо шумных мегаполисов выбор все чаще падает на небольшие города с расслабленной атмосферой: не Лос-Анджелес, а тихая калифорнийская Ла-Хойя на берегу Тихого океана, где можно гулять по пляжу и ужинать в ресторанах без дресс-кода.

Современный миллиардер стремится быть там, где нет никого кроме таких же миллиардеров. А лучше — чтобы и их не было видно

Частные виллы, приватные туры во дворцах и уединенный кемпинг в пустыне — новые тренды у богачей

Частные тревел-агенты рассказывают, что теперь тратят больше времени на планирование уникальных маршрутов, а бюджеты на путешествия сильно выросли. Британский турконсультант Эдвард Гранвиль отмечает всплеск спроса на яхты: еще недавно зафрахтовать судно стоило 25 тысяч долларов в неделю, а теперь его клиенты готовы тратить до 90 тысяч долларов, выбирая все более роскошные суда.

Но и на суше зажиточным туристам недостаточно просто снять самый дорогой сьют — им нужны особые привилегии. Так, состоятельные путешественники готовы платить 10-15 тысяч евро за возможность посетить ватиканские музеи после закрытия — без единого постороннего и в сопровождении частного гида-искусствоведа.

Подобные уникальные впечатления — будь то приватный тур в Сикстинской капелле или ужин от мишленовского шефа на руинах древнего храма — становятся новыми требованиями в сфере туризма класса люкс.

Портохелион в Греции Фото: Aerial-motion / Shutterstock / Fotodom

Стремясь совместить роскошь и спорт, некоторые состоятельные клиенты практикуют формат surf-and-turf travel — сочетая отдых на воде и на суше. Утром они бороздят океан на арендованной суперъяхте, а к вечеру приземляются на закрытом аэродроме где-нибудь в Андалусии, чтобы провести ночь в старинном замке. На следующий день снова выходят в море, но уже у берегов Марокко, потому что вечером их ждет приватный кемпинг среди дюн пустыни. Такие комбинированные маршруты — новый писк моды, позволяющий ощутить максимум разнообразия вдали от попсовых курортов.

Аренда частных вилл стала еще одной заметной тенденцией. Как отмечает Forbes, ультрабогатые люди все чаще предпочитают снимать на время отпуска эксклюзивные резиденции, полностью отвечающие их запросам.

Им мало просто роскоши, им нужны беспрецедентные, тщательно подобранные под них впечатления Саввас Савваидис президент агентства Greece Sotheby’s International Realty

В подтверждение он приводит пример виллы The Glide на греческом острове Парос — один из популярных элитарных объектов 2024 года. Эта футуристичная вилла расположена непосредственно на пляже и имеет уникальную особенность: с ее участка можно стартовать на кайтсерфе в Эгейское море. Такой тандем — закрытость и одновременный доступ к приключениям — привлекает богатых любителей водного спорта, которые не хотят жертвовать удобством и конфиденциальностью.

Таким образом, понятие роскоши в путешествиях сильно изменилось. Богатый турист сегодня скорее отправится на тихий горный перевал, чтобы встретить там рассвет в одиночестве, чем на красную дорожку фестиваля в Каннах. Поэтому современные тревел-агенты в люксовых компаниях стремятся удовлетворить сразу все капризы клиента: дать ему свободу действий, полную приватность и при этом приключения по первому требованию.