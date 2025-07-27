Первый прямой рейс из Москвы в Пхеньян вылетел из Шереметьево

Из Шереметьево вылетел первый прямой рейс Москва — Пхеньян

Из столичного аэропорта Шереметьево вылетел первый прямой рейс в северокорейский Пхеньян. Перелет, по данным корреспондента РИА Новости, займет восемь часов и пять минут.

Отмечается, что самолет должен приземлиться в международном аэропорту столицы КНДР в девять утра по местному времени.

Как добавляет агентство, на борту находится глава Минприроды России Александр Козлов. Он же возглавляет со стороны Мсоквы межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР.

Обслуживанием маршрута занимается российская авиакомпания Nordwind, также известная как «Северный ветер». Полет выполняется на широкофюзеляжном Boeing 777-200ER, который способен вместить до 440 пассажиров. В начале июля Росавиация предоставила перевозчику официальное разрешение на выполнение рейсов в КНДР, а уже 18 июля компания открыла продажу билетов. Их минимальная стоимость составила 44,7 тысячи рублей.

Вылет в обратном направлении, из Пхеньяна в Москву, намечен на 29 июля. В дальнейшем, как пояснили в Министерстве транспорта, маршрут планируется сделать регулярным, пока с периодичностью один рейс в месяц. Это, по мнению ведомства, должно помочь оценить реальный спрос и обеспечить достаточную загрузку рейсов.

Ранее в Шереметьево посчитали пассажиров первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян. Очередь в основном состояла из граждан КНДР.

