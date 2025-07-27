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23:35, 27 июля 2025Россия

Погибшие при взрыве газа в многоэтажке Саратова супруги мечтали о дочери

«КП»: Погибшие при взрыве газа в многоэтажке Саратова супруги мечтали о дочери
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Супруги, погибшие при взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове, мечтали о дочери. Об этом сообщает «КП».

«Они только что справили дни рождения. У Кати он был 21 июля, а у мужа — 22-го. Оба души не чаяли в сыне и мечтали о дочке», — рассказали друзья погибших.

По словам коллеги погибшей, Екатерина и ее супруг находились в отпуске. В момент взрыва семья была дома, так как их ребенок заболел.

Екатерина занимала должность начальника лаборатории и главного метролога на местном заводе, а ее муж Георгий работал начальником железнодорожной станции.

25 июля в десятиэтажном доме в Саратове произошел взрыв газа, в результате был разрушен угловой подъезд с седьмого по десятый этаж. Спасти не удалось семь человек, в том числе одного ребенка. Еще четверо числились пропавшими без вести.

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