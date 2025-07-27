Симоньян сравнила Польшу и Литву со стервятниками и гиенами

Симоньян: Польша и Литва подобрали западные земли Руси, как стервятники и гиены

Польша и Литва, словно стервятники и гиены, подобрали западные части русских земель в трудный период истории Руси, заявила редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1».

Как уточнила журналист, страны бросились «как на мертвичину» после монголо-татарского ига. «Когда лежало все это в развалинах, они под шумок подобрали западные части наших земель», — сравнила их со стервятниками Симоньян.

Она уточнила, что после Россия просто вернула свои земли. «Екатерина Алексеевна II, светлая ей память, немка, между прочим, вернула эти земли», — добавила редактор.

Ранее Симоньян рассказала, что процветавший и сильный Хазарский каганат остался лишь в истории и исчез с карты мира после того, как начал войну против Руси.