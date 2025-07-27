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21:57, 27 июля 2025Интернет и СМИ

Симоньян напомнила о судьбе шедших на Русь с войной стран

Симоньян: Даже в древности исчезали с карты мира те, кто шел войной на Русь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила, что процветавший и сильный Хазарский каганат остался лишь в истории и исчез с карты мира после того, как начал войну против Руси. Ее слова приводит РИА Новости.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» она отметила, что Хазарский каганат был очень сильным и могущественным государством, напомнив, что в то время Черное и Азовское моря назывались Хазарским. Также она добавила, что в некоторых языках до сих пор так называют Каспийское море.

«В итоге мы их разбили, Святослав Игоревич, тоже светлая ему память, и все замечательно. И не осталось от них ничего. И их знаменитая крепость Саркел потом называлась крепостью... Белая Вежа», — отметила она.

Симоньян напомнила, что государства, воюющие с Россией на протяжении всей истории страны, всегда плохо заканчивали.

Ранее Симоньян заявила, что самой главной мечтой коллективного Запада является появление у россиян усталости от специальной военной операции.

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