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00:18, 27 июля 2025Россия

Путин назвал главную особенность обновленного ВМФ России

Путин: Обновленный ВМФ сможет адаптироваться к любым геополитическим изменениям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Обновленный Военно-морской флот (ВМФ) России будет адаптироваться к любым геополитическим изменениям, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Стратегия развития ВМФ до 2050 года составлена так, чтобы российский флот мог быстро реагировать на изменения глобальной обстановки, указал он на особенность документа.

«В этом году утверждена новая стратегия развития Военно-морского флота России. Впервые в истории она рассчитана на длительный период — до 2050 года», — подчеркнул политик.

По мнению главы государства, это прямое свидетельство уверенности России в своих силах и возможностях.

Ранее Путин назвал приоритетной задачей для российского ВМФ повышение боевых возможностей.

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