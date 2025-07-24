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18:17, 24 июля 2025Россия

Путин назвал приоритетную задачу российского флота

Путин: Приоритетная задача ВМФ России — повышение боевых возможностей
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей для российского Военно-морского флота (ВМФ) повышение боевых возможностей, цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что этому придается первостепенное значение.

Также глава государства пообещал, что РФ обеспечит свою безопасность во всех районах Мирового океана. 24 июля Путин провел совещание на тему развития подводного военно-морского флота в Архангельской области и поучаствовал в торжественной церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем «Князь Пожарский».

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