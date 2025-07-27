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10:50, 27 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыла простой тест для определения избыточной потери волос

Терапевт Паршина: В норме человек теряет от 50 до 100 волосков в день
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алена Паршина рассказала, сколько волос человек в норме теряет каждый день. В разговоре с «Лентой.ру» она также раскрыла простой тест, с помощью которого можно определить, не слишком ли много волос выпадает.

«В норме человек теряет от 50 до 100 волосков в день, хотя это количество может варьироваться в зависимости от ухода за волосами, генетики и общего состояния здоровья», — отметила врач.

Чтобы в домашних условиях примерно оценить интенсивность выпадения волос, она посоветовала сделать небольшой тест: взять небольшую прядь и потянуть ее. Если в руке осталось пять-шесть волосков, это указывает на их избыточную потерю.

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Тем, кто заметил избыточное выпадение волос, терапевт порекомендовала проверить, нет ли у них других опасных симптомов: зуда, болевых ощущений, корок и рубцов на коже головы, а также кровоточивости этой зоны. При наличии таких симптомов она призвала обратиться к трихологу.

Ранее трихолог Мадина Осман посоветовала не сушить волосы полотенцем. По ее словам, из-за этой привычки может нарушаться кровообращение кожи головы.

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