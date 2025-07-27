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15:19, 27 июля 2025Мир

Разведка Южной Кореи предрекла крупное наступление России на Украине

Reuters: Разведка Южной Кореи предрекла крупное наступление России на Украине
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Разведка Южной Кореи, внимательно отслеживающая ситуацию в КНДР, предрекла, что в скором времени Вооруженные силы (ВС) России могут начать крупное наступление на Украине. Об этом пишет Reuters.

К таким выводам в южнокорейском ведомстве пришли из-за того, что в Пхеньян якобы прибыл с визитом высокопоставленный сотрудник Совбеза РФ. Еще одной причиной разведка Южной Кореи называет то, что в КНДР якобы начали формироваться новые подразделения, которые с высокой вероятностью будут отправлены в зону проведения специальной военной операции для оказания поддержки России.

Кроме того, утверждает агентство, Пхеньян продолжает поставлять Москве оружие и боеприпасы и получает взамен технологии и технические консультации.

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При этом в публикации никаких ссылок на официальные источники, подтверждающие эту информацию, не приводится.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил граждан Корейской Народно-Демократической Республики за поддержку во время вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область.

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