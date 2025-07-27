Российский боец ищет спасенную им в ДНР девочку

Российский боец 2 года ищет девочку, которую спас в Артемовске

Российский боец с позывным Одноглазый два года ищет девочку Миланью Бородай, которую он спас от пуль во время боев в Артемовске Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Life.ru.

«Прошло уже два года. Я все время думаю о ней, жива ли. Я обратился к команде Народного фронта в Приморском крае с просьбой помочь найти ее. Я поеду к ней, очень хочу узнать, что она жива и выросла», — рассказал Одноглазый.

Боец вспомнил, что девочка, несмотря на возраст, была смышленой. Она слушалась команд и крепко держалась за бронежилет.

Ранее сообщалось, что российские военные спасли обгоревшего кота из-под пуль в зоне спецоперации (СВО). Отмечается, что бойцы на протяжении 40 минут везли животное с линии боевого соприкосновения на мотоцикле стоя, чтобы ему не было больно от постоянной тряски.