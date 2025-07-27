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02:50, 27 июля 2025Россия

Российский прапорщик установил 100 мин и остановил бронегруппу ВСУ

Старший прапорщик Корнеев установил 100 мин и остановил бронегруппу ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Старший прапорщик Вооруженных сил (ВС) России Александр Корнеев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) установил 100 мин, тем самым остановив продвижение бронегруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«В ходе проводимых работ российские военнослужащие неоднократно подвергались артиллерийским обстрелам и ударам БПЛА противника, однако продолжали выполнять боевую задачу. В кратчайшие сроки старший прапорщик Александр Корнеев лично установил не менее 100 мин различного класса. Минные поля, установленные российскими военнослужащими, остановили продвижение бронегруппы и мотопехоты украинских националистов», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российский боец получил ранения в зоне проведения СВО и был вынужден несколько дней ползти к своим. В военнослужащего попали несколько раз из стрелкового оружия. При этом группа эвакуации не могла подойти к нему из-за плотного огня противника — бойца от них отделяло около 400 метров.

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