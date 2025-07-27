Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:53, 27 июля 2025Мир

Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году

Рубио назвал Вэнса отличным кандидатом от республиканцев в президенты США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Nathan Howard / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса «отличным кандидатом» от республиканцев на выборах президента в 2028 году. Заявление прозвучало в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал министерство юстиции расследовать возможные манипуляции его предшественника Барака Обамы данными американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

До этого директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что администрация Обамы передавала журналистам заведомо ложные сведения о том, что у ЦРУ есть доказательства вмешательства России в выборы президента США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году

    Смертельный для спортсмена из Москвы заплыв по Волге сняли видео

    Синоптик сообщил о завершении периода тропических дождей в Москве

    Российские дроны уничтожили украинских диверсантов в ДНР

    В российском городе объявили опасность атаки БПЛА

    Стармер и Трамп обсудят пути завершения конфликта на Украине

    Рубио заявил о стремлении США к уважительным отношениям с Китаем

    Боец ВСУ расстрелял командира и сдался в плен

    В аэропортах двух российских городов ввели ограничения на полеты

    Пассажирский самолет загорелся в аэропорту Денвера и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости