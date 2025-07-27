Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году

Рубио назвал Вэнса отличным кандидатом от республиканцев в президенты США

Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса «отличным кандидатом» от республиканцев на выборах президента в 2028 году. Заявление прозвучало в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал министерство юстиции расследовать возможные манипуляции его предшественника Барака Обамы данными американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

До этого директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что администрация Обамы передавала журналистам заведомо ложные сведения о том, что у ЦРУ есть доказательства вмешательства России в выборы президента США.