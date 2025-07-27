Семь человек пострадали в аварии с туристическим автобусом в российском регионе

Госкомитет Башкирии по ЧС: Семеро пострадали в аварии с опрокинувшимся автобусом

В Кигинском районе Башкирии опрокинулся туристический автобус. Об аварии сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС российского региона.

ДТП произошло рядом с деревней Вакиярово, на 35-м километре дороги Малояз — Верхние Киги. Автобус Higer вылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным, 38-летний водитель транспортного средства не справился с управлением.

По информации пресс-службы комитета, автобус с 43 пассажирами, включая 7 детей, следовал из Ижевска. В результате случившегося пострадали семь человек — они получили ушибы различной степени тяжести и были госпитализированы. В данный момент на месте происшествия работают спасатели Госкомитета Башкирии по ЧС, пожарные, сотрудники полиции и администрации, а также медики. До прибытия резервного автобуса пассажиров разместили в пункте временного размещения.

Накануне стало известно, что в подмосковном Раменском грузовик наехал на легковые машины. Спасти троих участников ДТП, в том числе одну несовершеннолетнюю, не удалось.