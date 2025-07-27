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17:04, 27 июля 2025Россия

Сильный пожар в Крыму попал на видео

Сильный пожар в поле вдоль трассы Симферополь — Евпатория сняли на видео
Полина Кислицына (Редактор)

В Крыму вдоль трассы СимферопольЕвпатория загорелось поле, огонь разрастается с большой скоростью. Внимание на ЧП, попавшее на видео, обратил Telegram-канал Shot.

Площадь разгоревшейся сухой травы в районе села Родниково составляет 20 гектаров. По словам очевидцев, из-за сильного пожара видимость быстро ухудшается. На снятых некоторыми из них видео можно заметить огромные клубы дыма над землей, образовавшиеся на дорогах пробки, а также практически непроглядный смог. «Зай, тут вообще ничего не видно... Все, зай! Ай-ай-ай», — с испугом отметила девушка на пассажирском кресле. Уточняется, что случившееся привело к нескольким авариям на трассе, в том числе с участием десяти машин.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заверили, что лесные пожары в Турции не повлияли на отдых российских туристов.

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