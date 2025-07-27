Лесные пожары в Турции не повлияли на отдых российских туристов

РСТ: Туристы из России на фоне лесных пожаров в Турции отдыхают в обычном режиме

Лесные пожары в Турции не повлияли на отдых туристов из России — принимающая сторона не сообщает о возможности эвакуации. Об этом журналистам рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В пресс-службе организации подчеркнули, что у Турции большой опыт борьбы с крупными пожарами и «в случае чрезвычайной ситуации туристы будут оперативно перемещены в безопасные места». В настоящее время российские туристы отдыхают в обычном режиме.

В то же время представители РСТ рекомендовали россиянам следить за официальными объявлениями, которые местные власти обязательно сделают в случае изменения ситуации.

Ранее стало известно, что 4 июля из-за мощного лесного пожара в Турции властям страны пришлось эвакуировать жителей 50 домов в пригороде Силиври. На борьбу с огнем было направлено почти 700 человек и 7 самолетов.

26 июля лесные пожары окружили российско-турецкую АЭС «Аккую». Тушить их начала российская авиация. Всего в районе работало больше 10 тысяч россиян, задействованных в строительстве станции.