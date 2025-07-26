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20:58, 26 июля 2025Мир

Российско-турецкую АЭС окружили лесные пожары

Российская авиация начала тушить пожары вокруг АЭС «Аккую» в Турции
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Лесные пожары окружили российско-турецкую АЭС «Аккую». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пожары начала тушить российская авиация — с утра 26 июля здесь работают самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8. Всего, по данным канала, в районе работает больше 10 тысяч россиян, задействованных в строительстве станции.

Известно, что пожары вспыхнули из-за засухи, данных о пострадавших нет. До этого власти Турции сообщили о пожарах в пяти провинциях на северо-западе страны: Эскишехир, Балыкесир, Измир, Афьонкарахисар и Маниса.

Ранее сообщалось, что температура в Стамбуле достигает 28 градусов, а порывы ветра — 11 метров в секунду. В среду также произошел пожар в стамбульском районе Султангази, который удалось потушить за несколько часов.

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