Российско-турецкую АЭС окружили лесные пожары

Российская авиация начала тушить пожары вокруг АЭС «Аккую» в Турции

Лесные пожары окружили российско-турецкую АЭС «Аккую». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пожары начала тушить российская авиация — с утра 26 июля здесь работают самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8. Всего, по данным канала, в районе работает больше 10 тысяч россиян, задействованных в строительстве станции.

Известно, что пожары вспыхнули из-за засухи, данных о пострадавших нет. До этого власти Турции сообщили о пожарах в пяти провинциях на северо-западе страны: Эскишехир, Балыкесир, Измир, Афьонкарахисар и Маниса.

Ранее сообщалось, что температура в Стамбуле достигает 28 градусов, а порывы ветра — 11 метров в секунду. В среду также произошел пожар в стамбульском районе Султангази, который удалось потушить за несколько часов.