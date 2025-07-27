Следователи изъяли двигатели разбившегося под Тындой Ан-24

СК: В Амурской области следователи изъяли два двигателя упавшего Ан-24

Следователи изъяли два двигателя разбившегося Ан-24 в Амурской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, на месте крушения самолета продолжаются следственные и процессуальные действия. Следователи изъяли останки тел и назначили судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы. Кроме того, изъяли два двигателя Ан-24 и другие необходимые элементы судна. Осмотр находится на завершающей стадии, продолжаются допросы потерпевших и свидетелей.

Ранее выяснилось, что один из черных ящиков Ан-24 в Амурской области разбился, но речевой самописец остался в сохранности.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение в Амурской области.

Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды в труднодоступной местности.