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09:39, 27 июля 2025Экономика

Средняя пенсия женщин в России превысила размер выплат мужчинам

Средняя пенсия женщин впервые за 10 лет превысила размер выплат мужчинам
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Средний размер назначенных пенсий женщин, которые состоят на учете в системе Социального фонда, впервые с 2015 года превысил размер выплат, получаемых мужчинами. Об этом, ссылаясь на данные Росстата, сообщает агентство ТАСС.

В соответствии с данными на 1 января 2025 года, средний размер назначенных пенсий пенсионеров достиг показателя 23 175 рублей — 23 249 рублей для женщин и 23 028 рублей для мужчин. Годом ранее женщины получали в среднем 20 745 рублей, а мужчины — 20 854 рубля.

Статистические данные представлены за последние 10 лет. Так, в 2015-м размер назначенных выплат для женщин составлял 10 663 рубля, а у мужчин — 11 346 рублей, и в дальнейшем, до нынешнего года, мужчины неизменно получали больше, чем женщины.

Помимо этого, Росстат сравнил размер пенсии у тех, кто живет в селе, с проживающими в городах. В первом случае, по состоянию на 1 января 2025 года, средний показатель составил 20 722 рубля, а во втором — 24 005 рублей.

Ранее в июле депутат Госдумы Светлана Бессараб объявила о повышении пенсии для работающих пенсионеров с 1 августа.

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