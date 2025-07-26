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07:02, 26 июля 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам сообщили о повышении пенсии для одной категории граждан с 1 августа

Депутат Бессараб заявила об увеличении пенсий работающим пенсионерам с 1 августа
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С 1 августа в России произойдет увеличений пенсий работающим пенсионерам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 1 августа у нас ожидается индексация пенсий для работающих пенсионеров. Тех, кто отработал весь 2024 год, ждет повышение пенсии не более чем на 3 балла. В среднем где-то 2,5 балла получат российские пенсионеры», — сообщила Бессараб.

При этом депутат отметила, что других повышений пока не предвидится.

«Но у нас, хочу напомнить, ежегодно идет индексация всех социальных выплат и гарантий с 1 февраля, поэтому 1 августа особенных изменений не ожидается», — заключила она.

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Ранее профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве Александр Сафоноврассказал, что максимальный размер прибавки к пенсии с 1 августа работающим пенсионерам составит 437 рублей, минимальный — 145,69 рубля.

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