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13:34, 27 июля 2025Культура

Старший сын Софи Лорен обвенчался в Грузии с тренером по зумбе

Ambebi: 57-летний сын Софи Лорен Карло Понти обвенчался с тренером по зумбе
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: @tamar.iveri

Старший сын прославленной итальянской актрисы Софи Лорен дирижер Карло Понти обвенчался с уроженкой Грузии Мариам Шарманашвили, которая младше него на 20 лет. Об этом пишет издание Ambebi.

Церемония венчания состоялась в монастыре Самтавро в Мцхете, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сообщается, что 57-летний Понти познакомился с известным в Грузии тренером по зумбе Шарманашвили в социальных сетях. После нескольких лет онлайн-общения и встреч в разных странах мира он решился второй раз связать себя узами брака. Ради возлюбленной дирижер перешел из католичества в православие.

Отмечается, что Софи Лорен благосклонно отнеслась к новой избраннице сына, несмотря на солидную разницу в возрасте. 90-летняя актриса планирует присутствовать на официальной части бракосочетания, которая должна состояться в сентябре в Женеве, Швейцария.

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Ранее сообщалось, что в сети появились фото Софи Лорен с певцом Аль Бано и разозлили последнего. Бано, который знаком с актрисой с 1970 года, заявил, что данные снимки, опубликованные Изели, не предназначались для посторонних глаз.

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