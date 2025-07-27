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17:22, 27 июля 2025Путешествия

В аэропорту российского города задержали более 50 рейсов

В калининградском аэропорту Храброво отменили шесть рейсов и задержали более 50
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: bellena / Shutterstock / Fotodom

В аэропорту Храброво в Калининграде в воскресенье днем, 27 июля, задержали более 50 рейсов на прилет и вылет, а еще шесть были отменены. Об этом свидетельствует информация из онлайн-табло воздушной гавани, актуальная на 14 часов по московскому времени (13 часов местного времени).

Отмена коснулась рейсов в Москву, Петербург, Пермь, Саратов, задержки на вылет — 17 рейсов в Киров, Петербург и Москву, а на прилет — 37 рейсов из Волгограда, Кирова, Москвы и Петербурга. В пресс-службе Храброво утром этого же дня пассажиров предупредили о временных ограничениях по использованию воздушного пространства в петербургском аэропорту Пулково, которые привели к задержкам и отменам рейсов, пояснив, что такие меры нацелены на обеспечение безопасности полетов. Путешествующих на самолете призвали уточнять время вылета и расписание в кол-центре аэропорта или на его сайте.

Ранее в этот же день стало известно, что в Пулково по причине введения плана «Ковер» на фоне атаки дронов ВСУ задержали более ста рейсов.

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