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11:01, 27 июля 2025Путешествия

В Пулково задержали более сотни рейсов

В Пулково задержали более сотни рейсов из-за атаки БПЛА
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Более 100 рейсов задержали в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, задержки коснулись 49 рейсов на вылет и 62 — на прилет. Причиной стала атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фоне которой сработала система ПВО. Уточняется, что жители Всеволожского района Ленобласти слышали звуки взрывов.

В пресс-службе Пулково отметили, что в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в ближайшие часы в расписании могут наблюдаться корректировки. Чтобы быть в курсе них, пассажирам посоветовали следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и звуковыми оповещениями в терминале, а также звонить по телефонам кол-центра.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом утром в воскресенье, 27 июля, сбили более 10 БПЛА.

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