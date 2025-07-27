В Пулково задержали более сотни рейсов из-за атаки БПЛА

Более 100 рейсов задержали в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, задержки коснулись 49 рейсов на вылет и 62 — на прилет. Причиной стала атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фоне которой сработала система ПВО. Уточняется, что жители Всеволожского района Ленобласти слышали звуки взрывов.

В пресс-службе Пулково отметили, что в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в ближайшие часы в расписании могут наблюдаться корректировки. Чтобы быть в курсе них, пассажирам посоветовали следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и звуковыми оповещениями в терминале, а также звонить по телефонам кол-центра.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом утром в воскресенье, 27 июля, сбили более 10 БПЛА.