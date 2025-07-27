В Госдуме ответили на слухи о блокировке WhatsApp с августа

Депутат Боярский опроверг блокировку WhatsApp в России с 1 августа

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в разговоре с «Газетой.ру», комментируя слухи о блокировке мессенджера WhatsApp с 1 августа, назвал эту информацию очередным нелепым вбросом.

«Мне известно, что [информация о блокировке мессенджера] — очередной нелепый вброс выходного дня. Зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги. Слухи комментировать, конечно же, не буду», — отметил Боярский.

В своем сообщении журналистка Анастасия Кашеварова ранее отметила, что WhatsApp является платформой для мошенников, вербовщиков и украинских военных. Она подчеркнула, что противник получил информацию о маршрутах журналистов и военных, участвующих в специальной операции, именно через этот мессенджер.

Ранее в июле член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что WhatsApp несет системные риски для информационной безопасности России, потому что в любой момент доступ к данным может быть ограничен или использоваться в интересах другой страны, Telegram же показал, что готов к диалогу с российскими властями.