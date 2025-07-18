В России высказались о возможности блокировки WhatsApp и Telegram

Депутат Немкин: WhatsApp несет риски для России, c Telegram ситуация иная

Мессенджер WhatsApp несет системные риски для информационной безопасности России, потому что в любой момент доступ к данным может быть ограничен или использоваться в интересах другой страны, Telegram же показал, что готов к диалогу с российскими властями, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

«Ситуация с WhatsApp — это яркий пример пассивной уязвимости для всей страны. Мы имеем платформу, массово используемую гражданами и бизнесом, которая полностью контролируется извне, как технически, так и юридически. Это означает, что в любой момент доступ к данным, инфраструктуре или самим пользователям может быть ограничен, заблокирован или использован в интересах другой стороны. Риски здесь не гипотетические, а системные», — сказал Немкин.

По его мнению, с мессенджером Telegram ситуация иная. Он показал, что готов к диалогу и способен выполнять требования по удалению запрещенного контента и противодействию угрозам, пояснил депутат.

«Однако с точки зрения юрисдикции и прозрачности все еще остаются вопросы. Его устойчивость напрямую зависит от степени соблюдения российских законов. И здесь национальный мессенджер не конкурент, а стратегический резерв», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли со временем заменить все программное обеспечение (ПО) и мессенджеры из недружественных стран на российские аналоги, он отметил, что курс на технологический суверенитет абсолютно очевиден. Россия должна иметь ключевые цифровые инструменты в своей юрисдикции, это касается не только мессенджеров, но и операционных систем, облачных платформ, систем хранения данных и средств коммуникации, считает Немкин.

Он считает, что зависимость от иностранного ПО — это угроза, а вопрос его замещения — это вопрос времени, ресурсов и приоритетов.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. Он заявил, что место сервиса может занять национальный мессенджер.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подумать о дополнительных ограничениях на использование ПО из недружественных стран, в том числе на мессенджеры. Поручение российским лидером было дано по итогам встречи политика с представителями предпринимательских кругов. Один из ее участников говорил о том, что некоторые сервисы вопреки заявлениям об уходе продолжают работать на российском рынке. По его словам, отечественные разработчики теряют миллиарды на этом.

