Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:23, 18 июля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

В России высказались о возможности блокировки WhatsApp и Telegram

Депутат Немкин: WhatsApp несет риски для России, c Telegram ситуация иная
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мессенджер WhatsApp несет системные риски для информационной безопасности России, потому что в любой момент доступ к данным может быть ограничен или использоваться в интересах другой страны, Telegram же показал, что готов к диалогу с российскими властями, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

«Ситуация с WhatsApp — это яркий пример пассивной уязвимости для всей страны. Мы имеем платформу, массово используемую гражданами и бизнесом, которая полностью контролируется извне, как технически, так и юридически. Это означает, что в любой момент доступ к данным, инфраструктуре или самим пользователям может быть ограничен, заблокирован или использован в интересах другой стороны. Риски здесь не гипотетические, а системные», — сказал Немкин.

По его мнению, с мессенджером Telegram ситуация иная. Он показал, что готов к диалогу и способен выполнять требования по удалению запрещенного контента и противодействию угрозам, пояснил депутат.

«Однако с точки зрения юрисдикции и прозрачности все еще остаются вопросы. Его устойчивость напрямую зависит от степени соблюдения российских законов. И здесь национальный мессенджер не конкурент, а стратегический резерв», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли со временем заменить все программное обеспечение (ПО) и мессенджеры из недружественных стран на российские аналоги, он отметил, что курс на технологический суверенитет абсолютно очевиден. Россия должна иметь ключевые цифровые инструменты в своей юрисдикции, это касается не только мессенджеров, но и операционных систем, облачных платформ, систем хранения данных и средств коммуникации, считает Немкин.

Он считает, что зависимость от иностранного ПО — это угроза, а вопрос его замещения — это вопрос времени, ресурсов и приоритетов.

Материалы по теме:
Национальным мессенджером России может стать Max. Что о нем известно и как его скачать?
Национальным мессенджером России может стать Max.Что о нем известно и как его скачать?
15 июля 2025
«Это не просто мессенджер, а инструмент влияния». WhatsApp может уйти из России. Кто займет его место и что будет с Telegram?
«Это не просто мессенджер, а инструмент влияния». WhatsApp может уйти из России. Кто займет его место и что будет с Telegram?
Сегодня

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. Он заявил, что место сервиса может занять национальный мессенджер.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подумать о дополнительных ограничениях на использование ПО из недружественных стран, в том числе на мессенджеры. Поручение российским лидером было дано по итогам встречи политика с представителями предпринимательских кругов. Один из ее участников говорил о том, что некоторые сервисы вопреки заявлениям об уходе продолжают работать на российском рынке. По его словам, отечественные разработчики теряют миллиарды на этом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это не просто мессенджер, а инструмент влияния». WhatsApp может уйти из России. Кто займет его место и что будет с Telegram?

    Москвичей предупредили об аномальных дождях

    Внешность 57-летней Джулии Робертс после смены имиджа удивила фанатов

    Загитова поделилась новыми снимками из поездки в Париж

    Инвесторы распродали акции «Аренадаты» на фоне ареста основателя управляющего холдинга

    В зоне СВО заметили импровизированную САУ на шасси «мотолыги»

    Одной европейской стране запретили покупать российскую нефть

    В России подготовили программу помощи угольным компаниям

    Дипломат оценил будущее российско-европейской торговли

    В России предложили штрафовать родителей за некоторые фото с детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости