«Это не просто мессенджер, а инструмент влияния». WhatsApp может уйти из России. Кто займет его место и что будет с Telegram?

Песков заявил, что мессенджер WhatsApp обязан соблюдать российские законы

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что мессенджеру WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка.

Он напомнил, что один из самых популярных в мире мессенджеров принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ. В связи с этим, допустил Горелкин, WhatsApp может попасть в список программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, подлежащего ограничениям. Его разработкой по поручению президента России Владимира Путина занимается правительство. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 сентября.

По статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68 % наших граждан, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55 % Антон Горелкин первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике

В Госдуме назвали WhatsApp инструментом влияния и точкой утечки

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин назвал WhatsApp инструментом влияния и потенциальной точкой утечки информации. Уход мессенджера из России он счел не потерей, а возможностью построить безопасные и суверенные решения, отвечающие интересам россиян.

Пора перестать жить в иллюзии, что иностранные ИТ-продукты будут служить нашим интересам. WhatsApp — это не просто мессенджер, а инструмент влияния и потенциальная точка утечки Антон Немкин член комитета Госдумы по информполитике

Присутствие WhatsApp в цифровом пространстве России он счел легальной брешью в национальной безопасности. Именно поэтому, указал он, включение сервиса в список подлежащего ограничениям ПО из недружественных стран является лишь вопросом времени.

По словам Немкина, за последние годы WhatsApp не сделал ни одного шага навстречу требованиям российских властей. Он не локализовал данные, не открыл представительство, не проявил прозрачности.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что WhatsApp, хоть и является самым популярным сервисом во многих странах, но обязан выполнять российские законы. Это необходимо для стабильной работы в стране, указал он.

«Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться», — ответил Песков на вопрос о перспективах дальнейшей работы мессенджера в стране

Кто займет место WhatsApp?

Депутаты считают, что место WhatsApp на российском рынке займет национальный мессенджер MAX, выпущенный компанией VK в 2025 году. По словам Немкина, платформа создавалась с прицелом на интеграцию с «Госуслугами», цифровыми удостоверениями, электронной подписью и юридически значимыми коммуникациями. Он уточнил, что MAX уже получил базовый функционал, включая бизнес-аккаунты, необходимые предпринимателям.

«MAX — это не "запасной вариант", а часть цифрового ответа на новые вызовы», — указал Немкин.

По состоянию на июль 2025 года, приложение находится на стадии бета-тестирования — VK запустил его в марте. Max уже внесли в реестр отечественного ПО, что отвечает одному из главных прописанных в законе условий для национального мессенджера.

На текущем этапе мессенджер поддерживает базовые возможности для общения: текстовую переписку, аудио- и видеозвонки при низкой скорости интернета, а также позволяет отправлять голосовые сообщения и обмениваться файлами до четырех гигабайт. Пользователи могут создавать групповые чаты, отправлять стикеры и реакции в виде эмодзи, использовать встроенный AI-ассистент GigaChat 2.0. Также есть доступ к переводам через Систему быстрых платежей.

Max рассчитывают превратить в аналог китайского WeChat. В 2024 году его использовали 1,38 миллиарда человек по всему миру, из них 810 миллионов — в Китае.

Что будет с Telegram?

По словам Горелкина, юрисдикция Telegram остается не до конца ясной. В реестре Роскомнадзора (РКН) страной регистрации мессенджера значатся Британские Виргинские острова, но главный офис компании, основанной Павлом Дуровым, находится в дружественных Арабских Эмиратах.

«Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке», — поделился мнением Горелкин.

Первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

В начале июля Дуров призвал не верить слухам об уходе Telegram из России. Он подчеркнул, что платформа на протяжении 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации. Это может быть причиной, почему компания часто подвергается давлению в медиа.

Позже появилась информация о планах по открытию представительства Telegram в России в рамках исполнения закона о «приземлении», однако бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин их опроверг.