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20:10, 27 июля 2025Бывший СССР

В МИД прокомментировали сожжение российского флага в Грузии

В секции интересов России назвали русофобскими выходками сожжение флага в Грузии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Ruptly ∙ Первое Российское Видеоагентство»

Сожжение российского флага в Тбилиси является русофобской выходкой. Так действия грузинских активистов оценили в секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Грузии.

«Обратили внимание на очередные русофобские выходки, предпринятые известной группой политически ангажированных лиц против отечественных спортсменов, принимающих участие (в нейтральном статусе) в проходящем в Тбилиси Чемпионате мира по фехтованию», — говорится в сообщении.

По словам дипломатов, целью провокации стали «мобилизация сторонников радикальных сил» и нанесение ущерба престижу Тбилиси как принимающей стороны. Кроме того, в секции выразили надежду на принятие необходимых мер правоохранительными органами Грузии.

27 июля перед чемпионатом мира по фехтованию грузинские активисты сожгли флаг России. Кроме того, они взорвали петарды перед гостиницей, где остановились российские спортсмены.

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