Грузинские активисты на ЧМ по фехтованию сожгли флаг России

Грузинские активисты взорвали петарды у гостиницы сборной по фехтованию РФ

Грузинские активисты на чемпионате мира (ЧМ) по фехтованию сожгли флаг России и взорвали петарды у гостиницы российской сборной. Об этом сообщает ТАСС.

«Около пяти утра около гостиницы, где проживает наша команда, неизвестные запустили несколько петард, затем скрылись», — приводятся в публикации слова представителя команды.

Позднее в интернете появилось видео, на котором группа молодых людей, скандируя лозунги, сжигает российский флаг.

Ранее украинская фехтовальщица Влада Харькова в ходе церемонии награждения на чемпионате мира отказалась стоять на пьедестале почета с россиянином Кириллом Бородачевым. Харькова сфотографировалась с призерами женских соревнований, однако ушла с пьедестала во время совместной фотографии с обладателями наград мужского турнира по фехтованию на рапирах, среди которых был российский спортсмен.