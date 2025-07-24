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19:15, 24 июля 2025Спорт

Украинская чемпионка объяснила отказ стоять на пьедестале с российским фехтовальщиком

Украинка Харькова об отказе стоять с россиянином на пьедестале: Ведем борьбу
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tamuna Kulumbegashvili / imago-images.de / Globallookpress.com

Украинская фехтовальщица Влада Харькова объяснила решение не стоять на пьедестале почета с россиянином Кириллом Бородачевым на чемпионате мира, проходящем в Грузии. Об этом сообщает Tribuna.

Спортсменка отметила, что не согласна с допуском россиян к турнирам. «Мы все равно продолжаем вести свою борьбу и показывать миру, что мы — несгибаемая нация», — заявила Харькова.

Инцидент произошел ранее 24 июля на церемонии награждения. Харькова сфотографировалась с призерами женских соревнований, однако ушла с пьедестала во время совместной фотографии с обладателями наград мужского турнира по фехтованию на рапирах, среди которых был Бородачев.

В марте Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе. В мае россияне были допущены до командных соревнований.

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